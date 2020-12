Massiver Stellenabbau bei der Lufthansa

Die Corona-Krise zwingt die Lufthansa zu drastischen Maßnahmen. Bis zum Jahresende 2021 sollen 29.000 Jobs wegfallen. Übrig bleiben demnach noch 109.000 Mitarbeiter. Die meisten Stellen werden im Ausland gestrichen. Grund für den Sparkurs ist der reduzierte Flugplan.



Ende September zählte die Airline noch etwa 124.500 Mitarbeiter. Seither sind massiv weitere Jobs abgebaut worden. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte im November erklärt, dass im gesamten Konzern 27.000 Vollzeitstellen überflüssig seien, weil die Airline durch die Krise dauerhaft schrumpfen werde.



Wie andere Fluggesellschaften auch ist der Lufthansa-Konzern in der Corona-Krise wirtschaftlich abgestürzt. Nach neun Monaten hat das vom Staat gerettete Unternehmen bereits einen Verlust von 5,6 Milliarden Euro angehäuft. Eine Trendwende ist noch nicht in Sicht.



Die Lufthansa hat zu viel Personal an Bord für eine langfristig verringerte Nachfrage. Die Stellenzahl soll auf knapp 100.000 sinken, bevorzugt über Teilzeit und freiwillige Abgänge, aber auch über betriebsbedingte Kündigungen, heißt es.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 07.12.2020