Maxi-Pavillon für den Mini

Mini bewohnt nun in München ein großes Haus: Als Teil der vom Bauhaus inspirierten Neuen Maxburg wird am Lenbachplatz ein außergewöhnlicher Begegnungsort der Marke Mini und ihrer Partner Herzog, Mates, VIU, Harman Kardon und Barber House geschaffen.



Inmitten attraktiver Architektur bietet der Pavillon ein neues Konzept, das auf Urbanität setzt. Freunde treffen auf einen Kaffee im Hofladen oder an der Bar des Herzog, Arbeiten beim Coworking-Unternehmen Mates, einen Termin im Barber House vereinbaren, eine neue Brille bei VIU aussuchen oder musikalische Entspannung in der Harman Kardon Lounge genießen - all das ist im Marken-Pavillon unter einem Dach möglich. Die Besucher können sich zudem umfassend zu allen MINI Modellen informieren und Probefahrten vereinbaren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 09.10.2019