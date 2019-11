Maybach-SUV nur für China

In China darf es gerne auch etwas größer und luxuriöser sein. Deshalb hat Mercedes für die Auto Guangzhou 2019 eine besondere Weltpremiere vorbereitet. Und zwar in Form eines SUV der Submarke Maybach - mit besonders viel Platz und einer extranoblen Ausstattung.



Erstmals enthüllt wird das Premieren-Gefährt am Vorabend des Messebeginns, also am 21. November 2019. Außerdem am Start in der Millionenstadt Guangzhou: die Modelle GLB und GLS, der Mercedes-AMG A 35 L 4Matic, die Studie Vision EQS und der Denza X. Dieses neue Modell der Elektromarke von Daimler und BYD ist als Plug-in-Hybrid sowie als reiner Stromer ausschließlich für den chinesischen Markt vorgesehen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 12.11.2019