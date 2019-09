Mazda: Ausstattung zu verschenken

Ein Mazda-Duo steht in den Startlöchern. Ende September 2019 rollen der Kompakt-Crossover Mazda CX-30 und der Mazda3 Fastback zu den Händlern. Außerdem neu: der Skyactiv-X Motor. Ein Besuch lohnt sich: Wer sich am 27. oder 28. September 2019 zum Kauf eines Mazda CX-30 entscheidet, bekommt die teuerste Ausstattungsoption gratis, verspricht der Hersteller.



Ein vollständig neues Modell präsentiert Mazda mit dem Mazda CX-30, der ab 24.290 Euro erhältlich ist. Die Spitzenmotorisierung ist der Skyactiv-X 2,0-Liter-Vierzylinder-Motor mit einer Leistung von 132 kW/180 PS. Premiere feiert außerdem der Mazda3 in der neuen viertürigen Fastback-Variante, die ab 27.290 Euro zu bekommen ist. Der Mazda3 Fastback wird ausschließlich mit dem 132 kW/180 PS-starken Skyactiv-X Motor angeboten.

