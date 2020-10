Mazda bringt das nächste Geschenk

Mazda legt im Jubiläumsjahr weiter nach: Der Autobauer schickt zum 100. Geburtstag die zweite Sondermodellreihe an den Start. Neben den bereits verfügbaren Sondermodellen der Edition100 gehen nun auch die streng limitierten 100TH Anniversary-Sondermodelle in den Verkauf.



Die Sondermodellserie ist für alle acht Mazda-Modellreihen verfügbar und erinnert in ihrer Farbgebung an den ersten PKW von Mazda, den R360 aus dem Jahr 1960. Die Sondermodelle basieren laut des deutschen Importeurs alle auf der jeweiligen Top-Ausstattung und beinhalten zusätzlich exklusive Ausstattungs-Highlights. Über alle Baureihen sind nur insgesamt 100 Fahrzeuge für den deutschen Markt verfügbar. Die Auslieferung beginnt, abhängig von der Modellreihe, ab sofort.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 29.10.2020