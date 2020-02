Mazda geht zum Jubiläum auf Tour

Mazda legt die Rallye neu auf: 2018 war sie mit 50 klassischen Mazda-Fahrzeugen ein großer Erfolg, weshalb es 2020 die nächste Auflage der Mazda Classic Challenge gibt. Startschuss ist am 13. Juni 2020. Passend zum 100-jährigen Firmenjubiläum gehen 100 Young- und Oldtimer an den Start.



Unter mazda.de/mazda-classic-challenge können sich ab sofort bis zum 27. März 2020 alle Interessenten bewerben, die einen Mazda-Klassiker bis Baujahr 2000 besitzen. Nach Ablauf der Bewerbungsphase werden aus allen Anmeldungen 100 Fahrzeuge ausgewählt. Die Teilnehmergebühr beträgt 249 Euro pro Fahrzeug (Fahrer und eine Begleitperson).



Startpunkt der Tour ist das Mazda Classic Automobil Museum Frey in Augsburg. Auf der 200 Kilometer langen Route mit den Highlights der Bergrennstrecke Mickhausen oder dem Ammersee warten spannende Aufgaben - mit und ohne Fahrzeug - auf die Teilnehmer. Ziel ist wieder das Museum in Augsburg, wo auch die Siegerehrung stattfindet.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 20.02.2020