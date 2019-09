Mazda mit „Diesel-Otto-Motor“

Mazda ist auf dem Weg in die Premium-Liga. Beim in Kürze debütierenden CX-30 ist das beim Design sowie am Interieur zu spüren und zu sehen. Und dann ist da noch die Neuheit unter der Motorhaube, das Skyactiv-X-Aggregat. Der Motor mit X soll „die Vorteile eines konventionellen Benzinmotors mit der Effizienz eines Dieselmotors“ verbinden. Möglich macht das laut Mazda das SPCCI-Brennverfahren (Spark Plug Controlled Compression Ignition). Dessen Besonderheit: Erstmals wird bei einem Benzin-Serientriebwerk die Verbrennung wie beim Diesel per Kompressionszündung eingeleitet. mid/Bild: Mazda

