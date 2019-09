Mazda: So digital wird der Autokauf

Der Kampf um die Autokäufer ist hart, vor allem in Zeiten von Diesel-Skandal und Vertrauensverlusten. Denn die Ansprüche sind groß, nicht nur vor Ort, sondern auch beim Kauf im Internet.



Mazda startet deshalb jetzt eine Digitalisierungs-Offensive: Die 360-Grad-Strategie umfasst eine Bündelung der verschiedenen digitalen Aktivitäten zu einem einheitlichen Auftritt. Gleichzeitig geht es darum, den Händlern für ihre eigenen digitalen Maßnahmen die benötigte Unterstützung zu liefern und die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben.



97 Prozent der deutschen Mazda-Händler nutzen die neu aufgesetzte Händlerwebseite, die sich an der Herstellerwebseite mazda.de orientiert. Weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung: die Erweiterung der Fahrzeug-Angebotsplattform FindMyMazda. Kunden konnten dort bislang die Bestände und Preisdetails aller Neufahrzeuge, Tageszulassungen und Vorführwagen von Mazda-Händlern bundesweit einsehen und vergleichen. Jetzt sind auch die Gebrauchtwagen-Bestände erfasst.



Weitere Maßnahmen, die die Vorteile der schnellen digitalen Kommunikation nutzen, sind bereits in Planung: So soll die Möglichkeit einer Online-Buchung von Service-Terminen die Auftragsannahme und -abwicklung bei den Mazda-Händlern beschleunigen.



In einem Pilotprojekt wird eine Online-Vorabprüfung der Bonität bei Finanzierungsanfragen erprobt. Darüber hinaus arbeitet Mazda an einer Gebrauchtwagen-Bewertungsfunktion für Endkunden sowie einem Versicherungskalkulator und will die Zusammenarbeit mit den Händlern bei der Digitalisierung von Verkauf und Service intensivieren.

