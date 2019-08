Mazda-Team hält Rekord mit Haarnadel-Kurven

Mit einem MX-5 der ersten Generation hat das Mazda Garage Team einen Weltrekord aufgestellt: mit 2.900 durchfahrenen Kurven für die meisten mit dem Auto in zwölf Stunden gefahrenen Haarnadelkurven. Zum 30. Geburtstag des Roadsters lenkte das Team den Mazda MX-5 NA auf einer herausfordernden Passstraße im Kaunertal (Österreich) souverän zum Gipfel.



Auf den engen Kurven der Gebirgsstraße bewies der Mazda MX-5 auch dreißig Jahre nach seiner Fertigung außergewöhnliche Fahreigenschaften. Die spannende Folge des Weltrekordversuchs und somit das Finale der diesjährigen Mazda Garage Staffel ist seit 16:00 Uhr auf dem YouTube Kanal von Mazda Deutschland www.youtube.com/MazdaDeutschland zu sehen.



Eine gültige Haarnadelkurve wurde gemessen, wenn der Winkel der Kurve oder Kehre zwischen 150 und 180 Grad lag. Die Messung des Rekordes erfolgte per GPS-Signal sowie durch den Einsatz von Lichtschranken an verschiedenen Punkten der Strecke.



Schon am 18. Juli konnte der Weltrekord vor Ort durch das RID Rekord-Institut für Deutschland bestätigt werden. "Das ist einfach unglaublich, wir sind Weltrekordhalter", sagt die zum Team gehörende Rennfahrerin Cyndie Allemann. "Der Wahnsinn, das habe ich noch nie erlebt. Traumhaft! Ich bin so stolz!"



Doch nicht nur der Weltrekord erwies sich als erfolgreich, auch die Content-Strategie von Mazda geht auf. "YouTube ist nicht nur zu unserer Markenbühne geworden, sondern das Format Mazda Garage zu unserer Leidenschaft", sagt Dino Damiano, Direktor Marketing bei Mazda Deutschland. Der herausragende Erfolg des Formats stelle unter Beweis, dass Mazda diese in spannender und vielseitiger Weise transportiert.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 16.08.2019