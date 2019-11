MBUX jetzt auch in der V-Klasse

Das Mercedes-Multimediasystem MBUX ("Hey Mercedes") wird jetzt auch in der V-Klasse angeboten. Bestellbar ist es für die Großraumlimousine ab Dezember 2019.



"Herzstück der MBUX ist das intuitive Bedienkonzept, allen voran die Sprachsteuerung", heißt es in Stuttgart. Die soll sehr verständig sein und schon jetzt fast alle Wünsche aus den Bereichen Infotainment und Fahrzeugbedienung nachvollziehen können. In der V-Klasse komplettieren ein 7- oder 10,25-Zoll-Touchscreen und ein Touchpad auf der Mittelkonsole das Bedienkonzept.

