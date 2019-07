McLaren GT: Supersportwagen mit Platz wie ein Kombi

Kaum zu glauben: Es gibt immer noch eine Marktlücke im Sportwagensegment. McLaren will mit dem neuen GT den alltagstauglichsten aller Rennwagen auf die Straße stellen. Wir durften schon mal Platz nehmen in dem 198.000 Euro teuren 620-PS-Gerät.



Jetzt hat McLaren die vermutlich längste (Heck-)Klappe: 1,80 Meter misst sie, in der Breite sind es 88 Zentimeter, komplett verglast. Sie ist das, was das neue Mitglied Nummer 12 der britischen Sportwagenfamilie auch so einzigartig macht. Unglaublich: Dieser Flitzer hat sogar Platz für Gepäck. Musste man sich bei McLaren bislang mit einem größeren Handschuhfach begnügen, so wächst das Volumen jetzt auf stattlich 570 Liter. Hinten 420 und noch mal 150 Liter vorne. Das ist exakt so viel wie der 5er-BMW als Kombi zu bieten hat. Mehr hat kein Sportwagenhersteller.



Jetzt passt die komplette Golf-Ausrüstung rein. Wer Lust hat und verrückt genug ist, so einen Supersportwagen im Winter zu bewegen, der kann sogar seine Skier hinten reinlegen. Letzteres dürfte allerdings nicht allzu oft vorkommen. Schon eher, dass man mit der Ehefrau oder wahlweise der Geliebten verreist. Denn zwei kleine Trolleys, etwa so groß wie das übliche Handgepäck für den Flieger, passen nebeneinander in den Kofferraum. Und dann bleibt sogar noch Platz für eine kleine feine Schuhauswahl, ohne die die weibliche Begleitung das Haus üblicherweise nicht länger als 24 Stunden verlässt.



Geschafft haben die Ingenieure die wundersame Kofferraumvermehrung, indem sie den Motor abgesenkt und das Heck entsprechend größer gestaltet haben. Daran erkennt man auch sofort den GT. Noch knackigere Hinterbacken, dann die große gläserne Heckklappe. Sieht aber trotzdem sportlich und elegant aus.



Auch beim Komfort wurde aufgerüstet. Bei der Lärmdämmung haben die Ingenieure aus Woking (England) noch eine Schippe Material reingepackt. Und der ansonsten recht selbstbewusste Auspuffsound soll im Normalmodus zumindest zivil klingen. Außerdem kann man zur Schonung der nachbarschaftlichen Beziehungen den Krawall aus den Auspuffrohren auf Tastendruck dämpfen. Quiet Start heißt das. Apropos dämpfen: Mit dem transparente Glasdach lassen sich sieben Lichtstufen einstellen von ganz hell bis ganz dunkel. Je nach Stimmungslage.



Mit Glas haben die Entwickler auch gearbeitet, um fast eine 360-Grad-Rundumsicht herzustellen. Die C-Säulen sind lichtdurchlässig. Bei der Sitzprobe stellt man fest: der McLaren GT, der auf dem Speedtail basiert, dürfte in der Tat eines der übersichtlichsten Autos dieser Klasse sein. Der Innenraum ist aufgeräumt und natürlich ganz auf den Fahrer ausgerichtet. Noch nicht serienreif ist ein Ausstattungsdetail, das man normalerweise am Körper trägt. Wer das entsprechende Kleingeld locker macht, kann sich beim Grand Tourer künftig sogar Kaschmirbezüge für seine Autositze bestellen.



Aber keine Angst: Der McLaren bleibt das, was er ist: Ein kerniger Mittelmotor-Sportwagen, den die Konkurrenz auf der Straße fürchten muss. Der GT holt 620 PS aus dem bekannten V8-Turbo-Motor und hat damit ein Leistungsverhältnis von 405 PS pro Tonne.



Das reicht für eine Beschleunigung von 3,2 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Nur neun Sekunden braucht er, bis die Digitalanzeige auf 200 Stundenkilometer steht. Modifiziert wurde allerdings die Kraftentwicklung. Mächtige 500 Nm Drehmoment (von insgesamt 630 Nm) stehen schon ab 2.000 U/min zur Verfügung. Damit hat man schon recht früh einen kernigen Antritt und kann dadurch entspannter und kultivierter fahren. Auch das gehört zum Konzept des Grand Tourer.



Fazit: Der GT soll ein alltagstauglicher Rennwagen sein. Große Heck-Klappe, viel Stauraum dahinter. Dass man dieses Auto jetzt allerdings auf dem Parkplatz bei IKEA sieht, weil der Fahrer ein Billy-Regal verstaut? Wir glauben es nicht.



Rudolf Bögel / mid



Technische Daten: McLaren GT:

Zweitüriger, zweisitziger Mittelmotor-Sportwagen, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Millimeter: 4.683/2.095/1.213/2.675, Leergewicht: 1.530 kg, Kofferraumvolumen: 570 l (vorne 150 l, hinten 420 l), Preis: ab 198.000 Euro.



Antrieb: 4,0-Liter Doppelturbo, Hubraum: 3.994 ccm, Leistung: 620 PS bei 7.500 U/min, Drehmoment: 630 Nm zwischen 5.500 und 6.500 U/min, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Beschleunigung 0 - 100 km/h: 3,2 Sekunden, 0 - 200 km/h: 9,0 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit: 326 km/h, Bremsweg 200 - 0 km/h: 32 Meter, Normverbrauch: 11,9l/100 km, CO2-Emission: 270 g/km.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 08.07.2019