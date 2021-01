McLaren lässt Promis gegen Fans antreten

In der Corona-Pandemie ist der Esport-Markt enorm gewachsen. McLaren Racing bringt jetzt in Zusammenarbeit mit der Nikotinbeutelmarke Velo eine neue Eseries auf den Markt. Dabei treten Prominente und YouTuber gegeneinander sowie gegen ihre Fans an.



Bei den vierteiligen Velo Eseries, die von Ex-Top Gear-Moderator und TV-Moderator Rory Reid präsentiert werden, treten Prominente gegen Internet-Bekanntheiten an. Die Serie 1 startet mit dem weltweit bekannten DJ, Singer-Songwriter und Produzenten Craig David und mit Supercar Blondie, der größten Erstellerin von Webvideos zum Thema Automobil.



Weitere Folgen werden in den kommenden Monaten bis Ende April ausgestrahlt. Alle Inhalte werden auf den sozialen Kanälen von Velo verfügbar sein, einschließlich des Livestreams jedes virtuellen Rennens auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens.



Jede Serie besteht aus drei Folgen. In der ersten Folge werden das Promi-Talent und die YouTuberin in einem Bootcamp im legendären Haus von McLaren im britischen Woking auf Herz und Nieren geprüft. Es folgt eine Meisterklasse-Folge, in der die Prominenten ihr Können präsentieren - hier treten Craig David und Supercar Blondie gegeneinander an.



Für die Velo-Fans finden dann an Qualifikationsspiele für das virtuelle Rennen statt, bevor in der letzten "Beat Your Heroes"-Folge ein Live-Streaming-Rennen stattfindet, bei dem die Fans gegen die Prominenten antreten.

