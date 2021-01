Mehr als 1000 Kilometer Reichweite

Der Nio ET7 kommt Anfang 2022 in China auf den Markt. © Nio

Berlin.Das chinesische Elektro-Start-up Nio hat jetzt mit dem ET7 seine erste Limousine präsentiert. Das Modell soll Anfang 2022 in China und später auch in Europa zu Preisen ab umgerechnet rund 56 000 Euro plus Batteriemiete an den Start gehen. Er werde das erste Serienmodell mit einer sogenannten Festkörper-Batterie, kündigte Firmenchef William Li an. Der gut fünf Meter lange Viertürer gilt als Konkurrent für Autos wie Porsche Taycan und Tesla Model S. Mit einem neuen Speichermedium erreichen die Chinesen nach eigenen Angaben etwa ein Drittel mehr Energiedichte als bei Lithium-Ionen-Akkus und versprechen so für das Top-Modell mit 150 kWh Kapazität eine Reichweite von mehr als 1000 Kilometern.

Daneben bietet Nio den ET7 auch mit konventionellen Akkus an, die bei 70 kWh auf 500 und bei 100 kWh auf 700 Kilometer Aktionsradius kommen sollen. Mit einem 180 kW/245 PS starken Motor an der Vorder- und 300 kW/408 PS an der Hinterachse kommt die Limousine auf eine Systemleistung von 480 kW/653 PS und beschleunigt in 3,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.01.2021