Mehr Dynamik für den X5

Er ist der Boss, der Platzhirsch auf der Straße - seit seinem ersten Auftritt vor rund 20 Jahren. Diese Dominanz lässt sich auch in der neuen, der vierten Modellgeneration des BMW X5 noch verstärken. Und die Dynamik ebenfalls.



So haben die Experten von AC Schnitzer für alle Modelle ohne Luftfederung einen speziellen Fahrwerkfedernsatz entwickelt, der für eine Tieferlegung vorne und hinten um 20 und 25 Millimeter sorgt. "Der damit erzielte tiefere Fahrzeugschwerpunkt ermöglicht ein besseres Kurvenhandling", versprechen die Tuning-Spezialisten, die derzeit noch an den Leistungssteigerungs-Kits für X5 M50i und X5 xDrive 30d arbeiten.



Spurverbreiterungen haben sie auch im Angebot, dazu Rad-Reifen-Kombinationen bis zur Dimension 275/35 R 22 vorne und 315/30 R 22 hinten. Maßgeschneiderte Aerodynamik-Komponenten wie ein Frontspoiler für Fahrzeuge mit M-Aerodynamikpaket und der Dachheckflügel sollen laut der Aachener für mehr Abtrieb und den adäquaten Auftritt sorgen - im Verbund mit den Bonnet Vents zur besseren Entlüftung des Motorraums und diversen Folierungen. Und natürlich lässt sich der aktuelle X5 auch noch innendrin sportlich aufrüsten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 02.08.2019