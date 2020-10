Mehr Schlagkraft für den Boxer

Für den Peugeot Boxer sind neue Serien- und Sonderausstattungen erhältlich. Die neuen Versionen des Kastenwagens sind dadurch mit einem digitalen DAB+ Radio mit USB-Anschluss erhältlich. Ein digitaler Fahrtenschreiber ist zudem als Sonderausstattung verfügbar. Zusätzlich zu den Ausstattungslinien Pro und Premium bietet die Löwenmarke den Boxer auch in den zwei Spezialversionen Grip und Asphalt an.



Diese Version richtet sich an Gewerbekunden, die oft auf schlecht zugänglichem Gelände fahren und schwere oder lange Ladungen transportieren. Die Version ist auf die Bedürfnisse von Vielfahrern zugeschnitten und bietet beispielsweise Komfortsitze.



Neben den vier unterschiedlichen Versionen sind für den Boxer eine Vielzahl an Ausstattungsmöglichkeiten erhältlich, teils serienmäßig und teils optional zubuchbar.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 08.10.2020