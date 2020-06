Mercedes-Benz: Mehr Intelligenz für die eigene Flotte

Mercedes-Benz will den nächsten Schritt in die Zukunft machen. Dafür kooperiert der Autobauer jetzt mit dem US-Konzern Nvidia. Ab 2024 soll die gesamte Flotte der Stuttgarter auf der Künstlichen Intelligenz der Computer des neuen Partners fußen, um Fahrzeuge der nächsten Generation mit upgrade-fähigen, automatisierten Fahrfunktionen auszustatten.



Software spiele inzwischen auch in der Autobranche eine entscheidende Rolle, betonte der Chef von Nvidias Autogeschäft, Danny Shapiro. "Es ist Software, die Produkte besser und besser machen kann." In alle Mercedes-Autos soll - unabhängig von der Modellklasse und den von Kunden erworbenen Funktionspaketen - Nvidias Autocomputer "Orin" eingebaut werden. Ziel der geplanten Zusammenarbeit ist es, eine der intelligentesten und fortschrittlichsten Rechnerarchitekturen in der Automobilindustrie für alle Mercedes-Benz Baureihen zu entwickeln, teilt der Hersteller mit.



Zusätzlich gibt es weitere Sicherheits- und Komfortanwendungen. Die Idee: Kunden können Software-Anwendungen und Abonnement-Dienste via Over-the-Air-Updates über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs kaufen und hinzufügen.



Der Fokus des neuen Systems wird auf dem Thema Sicherheit liegen. Mit der Entwicklung der Technologie und bei Vorliegen des entsprechenden Rechtsrahmens soll jedes Auto neue automatisierte Fahrfunktionen via Over-the-Air-Updates bekommen können. Sicherheits- und Komfortfunktionen werden somit ebenfalls verfügbar sein.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 24.06.2020