Mercedes-Benz Vito: Altstar in neuem Glanz

Es gibt diverse Gründe, warum der Mercedes-Benz Vito erfolgreich ist. So ist er zum Beispiel vielseitig und flexibel. Jetzt kommt die Neuauflage, die den Vorgängern in nichts nachsteht. Klar: Mercedes hat versucht, sie sogar noch attraktiver zu machen. Highlights sind zum Beispiel der lokal emissionsfreie eVito Tourer mit 421 Kilometern Reichweite sowie die neue Vierzylinder-Diesel-Generation der Motorenfamilie OM 654.



Daneben gibt es Neuheiten im Infotainment-Bereich und bei den Assistenz-Systemen sowie Aufwertungen beim Design des Midsize Transporters, der in der dritten Generation seit Einführung im Herbst 2014 weltweit mehr als 508.000 Mal verkauft wurde. Er ist etablierter Partner bei den kleinen und mittleren Betrieben mit bis zu fünf Fahrzeugen. Denn mehr als 70 Prozent aller Mercedes-Benz Vito sind in diesem Bereich im Einsatz.



Pia Herkewitz, Produkt/Marketing Management Mercedes-Benz Midsize Vans, ergänzt: "Das umfangreiche Angebot an neuen Assistenzsystemen sowie die neue Motoren-Generation setzen die Erfolgsgeschichte des Vito fort und macht ihn noch attraktiver. Der Vito macht weiterhin keine Kompromisse bei den Betriebskosten oder dem Wunsch nach geringen Emissionen. Wie bisher gehören Nutzlast und Variantenvielfalt zu den höchsten im Segment. Zudem erfüllen die neuen Infotainment-Angebote auch die gestiegenen Ansprüche unserer gewerblichen Kunden."



Der neue Mercedes-Benz Vito ist ab dem 1. April 2020 bestellbar. Der Einstiegspreis beträgt 22.598,10 Euro (inkl. MwSt.) für einen Vito Kastenwagen der Ausstattungslinie Worker. Der eVito Tourer folgt im Sommer 2020.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 11.03.2020