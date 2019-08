Mercedes EQV: Der zweite Stromer ist ein Van

Erst die Enthüllung der Studie und deren Präsentation auf dem Genfer Salon im Frühling 2019. Jetzt die Präsentation der Serienversion - und im September auf der IAA in Frankfurt dann das Bad in der Menge: Mercedes Vans zelebriert in aller gebotenen Ausführlichkeit seinen neuen, den ersten serienmäßigen Van mit E-Antrieb.



Der EQV gehört, wie der Name sagt, in die EQ-Familie, die bislang nur aus dem E-SUV EQC besteht, aber zügig Nachwuchs erwarten lässt. Die vollelektrifizierte Variante der V-Klasse fällt durch ihr spezielles Design im typischen Stromer-Stil der Stuttgarter auf. Auch das Innere ist mit einem Hauch von Futurismus verbunden, die Kombination aus komplett digitalen Instrumenten und den von der Sternmarke schon im EQC verwendeten "Elektro-Farben" Roségold und "Midnight Blue" sorgt für einen anhaltenden Aha-Effekt.



Unterm Blech finden sich die Zutaten für eine Reichweite von bis zu 405 Kilometern. Also ein an der Vorderachse platzierter E-Motor mit einer Leistung von 150 kW und einem Drehmoment von 362 Nm, dazu eine netto 90 kWh fassende Lithium-Ionen-Batterie unter dem Boden des eng mit dem e-Vito verwandten Vans. Dank deren Schnellladefähigkeit bis zu 110 kW versprechen die Stuttgarter rund 100 Kilometer zusätzliche Reichweite in nur 15 Minuten. Oder anders ausgedrückt: Die EQV-Akkus können innerhalb von weniger als 45 Minuten von zehn auf 80 Prozent ihrer Kapazität gefüllt werden können. Der vorläufig ermittelte Verbrauchswert: 27,0 kWh/100 km. Serienmäßig an Bord ist ein wassergekühlter Lader mit einer Leistung von bis zu 11 kW - fürs Wechselstromladen (AC) zu Hause und an öffentlichen Ladestationen.



Familienbegleiter, Freizeitabenteurer oder Shuttle-Fahrzeug mit Lounge-Charakter - und all diese Einsatzmöglichkeiten in Kombination mit einem batterieelektrischen Antrieb sollen den EQV "zu einem Fahrzeugkonzept mit Zukunft" machen, wie es bei Mercedes Vans heißt. Das macht die Flexibilität im Innenraum möglich, die wie beim Verbrenner-Bruder auf unterschiedlichste Konfigurationen ausgelegt ist. Bis zu acht Sitzplätze gibt es, je nach Einsatzzweck. Und zwei verschiedene Radstände. Für Zahlen-Fans: Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 3.500 Kilo, der Kofferraum fasst bis zu 1.030 Liter und die Länge des EQV beträgt je nach Radstand 5,14 oder 5,37 Meter.



Laut Mercedes Vans-Chef Marcus Breitschwerdt steht der EQV "insbesondere für alltagstaugliche und lokal emissionsfreie Elektromobilität" - er soll eine Antwort auf die Herausforderungen der urbanen Gesellschaft sein, eine umweltfreundliche und nachhaltige Fortbewegung ermöglichen. Los geht es mit dem EQV wohl Mitte 2020 - Preise will Mercedes Vans erst zum Verkaufsstart Anfang nächsten Jahres nachreichen.



Rudolf Huber / mid

