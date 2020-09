Mercedes EQV jetzt auch im Abo

Mercedes-Benz Vans bietet ab sofort allen Interessenten die vollelektrische Großraumlimousine EQV auch im Abo-Modell an. Das eignet sich für Kunden, die das Fahrzeug über einen bestimmten Zeitraum flexibel nutzen möchten, ohne sich langfristig festlegen zu müssen und ergänzt das bisherige Angebot von Kauf, Finanzierung, Leasing oder Miete.



Weiterer Vorteil: Wer noch nicht so ganz davon überzeugt ist, dass ein Stromer zu seinen Mobilitätsanforderungen passt, hat mit dem Abonnement ausreichend Gelegenheit, das zu einem monatlichen Fixpreis von 899 Euro zu erfahren. In der Mietrate ist alles außer den Ladekosten enthalten. Sie umfasst eine monatliche Laufleistung von 1.250 Kilometern, Wartung, Reifen, Garantie-Reparaturen und eine Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 1.500 Euro.



"Mehrkilometer sind gegen Aufpreis möglich. Die reguläre Abo-Laufzeit beträgt 24 Monate und kann mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist flexibel auch schon früher beendet werden", heißt es.

