Mercedes eröffnet Van-Shop in Manhattan

New Yorker Mercedes-Fans bekommen einen Van-Shop in Manhattan. Dort finden Kunden im Mercedes-Benz Händlerbetrieb eine eigenständige Verkaufsstelle rund um die digitale B2B Flotten-Lösung "Mercedes Pro". Der Bereich, basierend auf dem Shop-in-Shop-Prinzip, ist weltweit der erste seiner Art. Van-Kunden können anhand eines realen Sprinter-Cockpits Fahrzeugdaten abrufen, Auswertungen fahren und beispielsweise einen Service-Termin vereinbaren.



Alle 18 "Pro-connect"-Dienste sollen sich so auf spielerische Art und Weise in Erfahrung bringen lassen. Neben den vielen europäischen Märkten ist "Mercedes Pro" seit Anfang 2019 auch in den USA erhältlich.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 18.06.2019