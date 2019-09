Mercedes GLE stromert noch weiter

Mercedes-Benz präsentiert den Geländewagen GLE mit neuer Motorisierung: dem Plug-in-Hybrid 350 de 4Matic. Mit ihm kommt das geräumige SUV rein elektrisch noch ein paar Kilometer weiter als bisher. Dank einer Batterie mit 31,2 kWh Kapazität schafft er bei entsprechender Fahrweise über 100 Kilometer (nach NEFZ) und erreicht elektrisch eine Spitzengeschwindigkeit von 160 km/h.



Ein spezieller Rohbau des Heckwagens und eine modifizierte Hinterachse schaffen Raum für die große Batterie. Im Kofferraum gibt es keine Stufe, das Volumen ist mit bis zu 1.915 Liter weiterhin großzügig.



Nicht nur die große Reichweite erhöht den Anteil der Elektrofahrten, sondern auch das schnelle Nachladen unterwegs. Dafür besitzt das SUV eine Combo-Ladedose für Wechselstrom-/AC- und Gleichstrom-/DC-Laden. An entsprechenden DC-Ladesäulen soll das Laden der Batterie in etwa 20 Minuten (10 bis 80 Prozent SoC/Ladestand) beziehungsweise in rund 30 Minuten (10 bis 100 Prozent SoC) möglich sein.



Bei dem Aggregat handelt es sich im eine Kombination von Diesel- und Elektromotor. Dabei leistet der Zwei-Liter-Diesel 143 kW/194 PS und der Elektromotor 100 kW, was zu einer Systemleistung von 235 kW/320 PS führt.



In 6,8 Sekunden beschleunigt das Fahrzeug von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 210 km/h. Laut Hersteller emittiert das wuchtige Automobil pro Kilometer 29 Gramm CO2.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 09.09.2019