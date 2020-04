Mercedes schickt den Citaro in die Wüste

Auch in der Wüste sind Busse unterwegs. Und deshalb hat Daimler Buses jetzt 99 Mercedes-Benz Stadtbusse an die Vereinigten Arabischen Emirate ausgeliefert. Bei den Stadtbussen handelt es sich um Niederflur-Solobusse des Typs Mercedes-Benz Citaro, die an den Produktionsstandorten von Daimler Buses in Mannheim, Deutschland, hergestellt wurden und mit der Abgasnorm Euro VI ausgestattet sind.



Die Busse sollen das Verkehrssystem der Hauptstadt Abu Dhabi erweitern und modernisieren, teilt der Hersteller mit. Die 99 Busse werden über einen fünfjährigen Full-Service-Vertrag der Emirates Motor Company Commercial Vehicles (EMC CV), dem Mercedes-Benz Generalvertreter in Abu Dhabi, gewartet.



Für Daimler Buses ist es bereits der zweite Großauftrag in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Auslieferung unterstreiche das strategische Wachstumsziel von Daimler Buses, neue Märkte zu erschließen und damit seine globale Marktpräsenz weiter auszubauen, heißt es.

