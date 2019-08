Mercedes sendet live von der IAA

Mercedes-Benz gehört noch zu den Herstellern, die der IAA in Frankfurt am Main die Treue halten. Mehr noch: Man sendet Präsentationen über einen Livestream. Derweil steht der Messeauftritt 2019 ganz im Zeichen nachhaltiger Lösungen für die Zukunft der Mobilität.



Nun können alle Interessierten online über die Kommunikationsplattform "Mercedes me media" erleben, mit welchen zahlreichen Weltpremieren der Erfinder des Automobils seinen Anspruch untermauert, intelligente Mobilitätslösungen für die Zukunft zu gestalten und anzubieten. Darüber hinaus bündelt das Media Special auf der Online-Plattform alle Neuigkeiten und Highlights.



Ein Highlight der Messe ist die Weltpremiere eines neuen Showcars, das die flexible, kundenorientierte und nachhaltige Vision der Produkt- und Technologiemarke Mercedes-Benz EQ verkörpern soll.



Unter https://media.mercedes-benz.com/iaa2019 können Interessierte am 10. September ab 09:20 Uhr (MESZ) im Multiangle-Livestream die Rede von Ola Källenius, Vorsitzender des Vorstands der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars, bei der Pressekonferenz verfolgen.

