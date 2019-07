Mercedes setzt den Citan neu in Szene

Beim Mercedes-Benz Citan gibt es für den Tourer und den Kastenwagen ein neues Ausstattungspaket. Das "Night-Paket" setzt den kompakten Small-Van mit sportlichen Akzenten und schwarzen Design-Elementen in Szene.



Zum Night-Paket gehören schwarz lackierte Außenspiegel, ein Kühlergrill in Chrom-Schwarz, eine Heckklappe mit schwarzer Zierleiste und 16 Zoll-Leichtmetallräder in mattem Grau. Hinzu kommt beim Kastenwagen eine Colorverglasung der Heckscheibe. Der Tourer hat im Night-Paket ebenfalls eine getönte Heckscheibe sowie verdunkelte Fenstergläser im Fond. Der Preis für das Night-Paket beträgt 1.535,10 Euro. Die Auslieferung beginnt im September 2019.



Neben dem Night-Paket gibt es seit kurzem für den Citan zudem das Design-Paket RED. Das bietet rote Dekorstreifen unter dem vorderen Kühlergrill und an den Spiegelgehäusen sowie graue Streifen, die sich im unteren Bereich der Schiebetüren beziehungsweise der Fahrer- und Beifahrertüre befinden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 27.06.2019