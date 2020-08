Mercedes Vito als Van-Tourer

Auf dem Caravan Salon in Düsseldorf präsentiert EuroCaravaning erstmals ein Modell der Kompaktklasse: den Van-Tourer Urban, einen Ausbau des Mercedes-Benz Vito. Camping-Fans können ihn vom 4. bis 13 September auf der weltgrößten Messe für mobile Freizeit in Augenschein nehmen.



In den drei Varianten Base (102 PS), Comfort oder Prime (136, 176 und 239 PS) erhältlich, bietet das serienmäßig verbaute Aufstelldach ein geräumiges Zusatzbett (1,91 x 1,07 Meter) in luftiger Höhe. Raffiniert: Die Küche ist bei Comfort und Prime durch eine zweite Schiebetür auf der Fahrerseite en bloc entnehmbar. Neben dem Strom- sind außen ein Gas- sowie ein Wasseranschluss für die Outdoorküche installiert.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 31.08.2020