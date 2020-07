Mercedes Vito aufgewertet

Mercedes hat seinen Spezialisten für Handwerk, Handel und Service überarbeitet. Der Vito bekommt zu Preisen ab 18.990 Euro plus Mehrwertsteuer auch die aktuellen Vierzylinder-Diesel der Baureihe OM 654 unter die Haube - mit bis zu 239 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment.



Der lokal emissionsfreie eVito Tourer mit 150 kW starker E-Maschine und 421 Kilometern Reichweite ist laut Mercedes Vans "in Kürze bestellbar". Dazu versprechen die Schwaben Neuheiten im Infotainment-Bereich und bei den Assistenz-Systemen plus Aufwertungen beim Design.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Samstag, 25.07.2020