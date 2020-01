Michelin siegt beim Image-Wettbewerb

Reifenhersteller Michelin freut sich über eine besonders aussagekräftige Auszeichnung: Die Leser der Fachzeitschriften "Autohaus" und "asp Auto Service Praxis" wählten das Unternehmen auf den ersten Platz der "Best Brands 2020". Mit 8,06 von zehn maximal erreichbaren Punkten sicherte sich Michelin nicht nur den Spitzenplatz als Image-Sieger über alle Produktgruppen hinweg, sondern erneut auch den Titel als beliebteste Reifenmarke der Kfz-Branche.



"Wir freuen uns sehr, dass uns die Leser einmal mehr auf den ersten Platz gewählt haben", sagt Agostino Mazzocchi, Direktor Vertrieb B2C Deutschland, Österreich und Schweiz. "Dieses Ergebnis bestätigt die Bemühungen von Michelin, seinen Kunden innovative Reifen und Dienstleistungen anzubieten, die eine nachhaltige Mobilität und ein unvergessliches Fahrerlebnis ermöglichen. Wir werden daher auch weiter an zukunftsorientierten Lösungen arbeiten und unsere Produkte stetig weiter verbessern", so Mazzocchi weiter.



Der Hintergrund des Marken-Wettbewerbs: Zur Messung von Image und Bekanntheit der Unternehmen führte das Marktforschungsinstitut puls mehr als 550 Telefoninterviews mit über 12.000 Bewertungen durch. Die Leser von Autohaus und asp beurteilten dabei ausführlich Prestige, Preis-Leistungs-Verhältnis und Qualität der Produkte und wählten in 13 Kategorien ihre Favoriten.

