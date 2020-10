mid-Exklusiv: Das Video zum Porsche Panamera

Porsche hat alles getan, um den Panamera noch besser aufs zügige Langstreckenreisen abzustimmen - und gleichzeitig die Rennstrecken-Eignung zu optimieren. Die Folge: Was sich zunächst wie ein schwieriger Spagat anhört, ist in der Realität eine Selbstverständlichkeit: Reinsetzen, Zündung an, Automatik auf "D" - und der Panamera macht genau das, was man von ihm erwartet - ob auf Landstraße und Autobahn oder auf dem Rundkurs.



Sehen Sie dazu das exklusive mid-Video auf YouTube:

https://youtu.be/SzyGduvAIO0

Donnerstag, 22.10.2020