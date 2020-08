mid-Exklusiv: Das Video zum VW ID.3

Die Marketingstrategen bei VW bringen es wieder mal auf den Punkt. "Now You can" verkünden sie der werten Kundschaft. Soll heißen: Endlich ist er da, der ID.3! In den nächsten Wochen sollen die ersten Exemplare bei den Händlern eintreffen. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat bereits erste Testfahrten mit dem Hoffnungsträger unternommen. Vorab-Fazit: Das Warten hat sich gelohnt.



Sehen Sie dazu das exklusive mid-Video auf YouTube:

https://youtu.be/WkzHtWinTGI

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 05.08.2020