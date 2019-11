Weltpremieren auf der Auto Show in Los Angeles:

Porsche stellt den neuen Taycan 4S vor und mit dem neuen 99X Electric kehrt die Marke nach über 30 Jahren in den Formel-Sport zurück und startet in der Formel E.



