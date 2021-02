mid-Exklusiv: Video zum Porsche 911 GT3

Porsche entwickelt die schnellsten Serienmodelle immer ganz nah an der Rennstrecke. Jüngstes Beispiel: der 911 GT3. Die siebte Auflage des Hochleistungs-Sportwagens ist in enger Zusammenarbeit mit Porsche Motorsport entwickelt worden. Laut Hersteller transferiert sie pure Renntechnologie noch konsequenter in ein Serienmodell als je zuvor.



Sehen Sie dazu das exklusive mid-Video auf YouTube:

https://youtu.be/SEEZ1n3vsX0

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 24.02.2021