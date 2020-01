mid - Exklusiv: ZF auf der CES in Las Vegas

Der Automobilzulieferer ZF zeigt sich auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas und verrät, wie er die Softwareentwicklung verstärken will und verkündet die Partnerschaft mit Microsoft. Außerdem arbeitet ZF an einem neuen Fahrerassistenzsystem für Pkw und daran, dass Nutzfahrzeuge bald vollautomatisch fahren können.



