Miet-Kastenwagen wegen Corona sehr gefragt

Im Zuge der Covid-19-Pandemie befinden sich Lieferdienste im Aufwind. Für die Weihnachtszeit ist mit einem weiteren Schub an Auslieferungen zu rechnen. Mercedes-Benz baut daher das Angebot an Miet-Kastenwagen aus.



"Um auf die zu erwartende steigende Nachfrage flexibel reagieren zu können, hat Mercedes-Benz Van Rental seine Flotte an Kastenwagen deutlich ausgebaut und stellt diese den Logistikdienstleistern oder von ihnen beauftragten Partnerunternehmen zur Abdeckung von Auftragsspitzen beziehungsweise zur flexiblen Überbrückung eventueller Ausfälle zur Verfügung", berichtet das Unternehmen.



Mit einigen größeren Anbietern seien Rahmenverträge abgeschlossen worden, die eine ausreichende Verfügbarkeit bestimmter Fahrzeugmengen zur flexiblen Miete ermöglichen sollen.



Die Mercedes-Benz Vito und Sprinter Kastenwagen werden dabei entweder direkt an den Verteilzentren der Anbieter oder an den rund 150 Van Rental-Mietstationen bereitgestellt. Die Fahrzeuge können flexibel für einen Zeitraum von einem Tag bis zu 24 Monaten gemietet werden. Eine kostenlose, vorzeitige Rückgabe der Fahrzeuge sei möglich, teilt Mercedes mit. Service und Wartung der Fahrzeuge seien im Mietpreis bereits enthalten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 06.11.2020