Mii electric-Leasing bei der Black Friday Week

Neues Auto, neue Marketing-Aktionen: Seat beteiligt sich mit seinem künftigen Elektro-Kleinstwagen Mii electric an der Black Friday Week von Online-Versandhändler Amazon.



Dabei geht es um die Reservierung für einen Leasingvertrag. Mit der Option zum Preis von 99 Euro können Interessenten einen Preisvorteil von 801 Euro nutzen. Denn sie bekommen, so verspricht Seat Deutschland, nicht nur als einer der Ersten einen Mii electric, sondern auch noch die Ladestation Pulsar Plus im Wert von 900 Euro dazu. Minus 99 Euro Anzahlung ist gleich 801 Euro gespart.



Die Aktion startet am 25. November 2019. Wer dabei sein will, muss sich beeilen. Das Black-Friday-Angebot ist auf 99 Reservierungs-Voucher begrenzt. Wenn es geklappt hat, gibt es per Mail einen Gutschein mit dem Reservierungs-Code. Dann folgt der individuelle Leasingvertrag beim nächstgelegenen Händler - und die Wallbox gibt es bei der Autoabholung obendrauf.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 22.11.2019