Milde Elektrisierung der Autowelt durch Volvo

Strom statt Treibstoff – Volvo elektrisiert die Autobranche. Auch mit Teillösungen wie dem XC 90 Mild Hybrid, der beim Bremsen Energie in den Akku lädt, um Sprit zu sparen.

Der „Mild Hybrid“ ist, wie sein Name bereits andeutet, die Softversion unter den Elektroantrieben. Beim aktuellen Volvo-Flaggschiff, dem XC 90, werden ein Startergenerator und ein Lithium-Ionen-Akku in den Antriebsstrang integriert. Mit der beim Bremsen zurückgewonnenen und in der Batterie gepufferten Energie werden bis zu 14 PS und 40 Nm Drehmoment zusätzlich für den Vortrieb mobilisiert.

Damit lässt sich zwar kein Meter rein elektrisch zurücklegen, aber das Extra-Potenzial hilft beim Beschleunigen und drückt so den Verbrauch. Im Test waren es durchschnittlich 7,8 Liter Diesel, die sich der XC 90 genehmigte. Ein Wert, der mit Blick auf das Fahrzeuggewicht (fast 2,2 Tonnen), den Allradantrieb und die nicht wirklich strömungsgünstige SUV-Karosserie Anerkennung verdient.

Wer sich für dieses Dickschiff entscheidet, stellt sich gleichzeitig für den Test zur Verfügung „Wie viel Auto passt in meine Garage?“. Fast fünf Meter Länge und deutlich über zwei Meter Breite machen eine Grundfläche von über zehn Quadratmetern – da ist manches Kinderzimmer kleiner.

Bei diesen Zahlen darf man getrost davon ausgehen, dass es an Ausbreitungsmöglichkeiten für Urlaubsreisen der Familie nicht mangelt.

Fünf Erwachsene sind großzügig untergebracht und greifen auf ein üppiges Kofferraumvolumen von 680 Litern zurück. Für 1500 Euro Aufpreis gibt es sogar eine dritte Sitzreihe, die – erst einmal umständlich erklommen – durchaus bequem ist. Und selbst dann bleiben noch 300 Liter Stauraum übrig.

Was man sonst noch für die Bequemlichkeit tun kann, liefern die Schweden in Form eines ewig langen Radstands und einer wirklich bequemen Luftfederung. Hier werden Unebenheiten jeder Art auf höchstem technischen Niveau wirksam ausgefiltert.

So viel Aufwand für unbeschwertes Autofahren fordert seinen Preis: Die Sportlichkeit bleibt förmlich auf der Strecke; vor allem, wenn diese über enge Kurven führt. Die weiche Grundabstimmung, das Gewicht und die hoch bauende Karosserie drücken aufs Tempo, weil der XC 90 früh und spürbar über die Vorderräder schiebend dem Fahrer ein „Lass mich in Ruhe“ übermittelt.

Mit Trägheit hat das Ganze nichts zu tun. Die Extra-Power aus dem Akku lässt die Systemleistung auf fast 250 PS und 520 Nm steigen, womit sich eine 7,6 Sekunden zackige Beschleunigung auf 100 Stundenkilometer ermöglichen lässt.

220 km/h sind drin. Aber nur noch wenige Wochen, denn alle Volvo, die ab Mai produziert werden, bekommen eine elektronische Sperre verpasst, die das Tempo auf 180 km/h beschränkt.

Scheinbar fast unbeschränkt sind die Positionen auf der Liste der Zusatzausstattungen. Zum Club der Premiumhersteller kommt man nicht durch Einladung, sondern indem man hohe Ansprüche bei Technik, Qualität und Ausstattung erfüllt.

Volvo verschafft sich die Eintrittskarte mit einer hochwertigen Verarbeitung sowie Sicherheits- und Assistenz-Systemen, die mindestens auf Augenhöhe der deutschen Konkurrenten liegen.

In der mindestens 71 050 Euro teuren Ausstattungsvariante „R-Design“ gehören dazu unter anderem: „City Safety System“, das Kollisionen mit Fußgängern, Radfahrern, Wildtieren und kreuzenden Fahrzeugen verhindern beziehungsweise beim Ausweichen helfen soll. „Autopilot“, der den Wagen in der Spur und – auch im Stau – den Abstand zum Vordermann hält.

Der Bordcomputer gibt dem Begriff „gewöhnungsbedürftig“ eine nachvollziehbare Bedeutung. Das Grundkonzept der Menüführung weicht so stark von dem anderer Hersteller ab, dass man einige Zeit braucht, um sich damit anzufreunden. Aber man gewöhnt sich schnell und gerne daran. Mit „Apple Car Play“ und „Android Auto“ funktioniert die Smartphone-Integration mühelos.

