Millionen-Jubiläum bei Skoda

Jubiläum im Skoda-Stammwerk in Mlada Boleslav: Dort ist jetzt der siebenmillionste Skoda Octavia vom Band gerollt. Die Modellreihe ist für die tschechische VW-Tochter ein echter Pluspunkt - und die Grundlage für die weitere erfolgreiche Entwicklung.



Die Anfänge der Baureihe reichen bis ins Jahr 1959 zurück. Mitte der 1990er-Jahre war die erste Generation des modernen Octavia das erste komplett unter dem Dach des VW-Konzerns entwickelte Skoda-Modell.



Michael Oeljeklaus, Vorstand für Produktion und Logistik bei Skoda: "Der Octavia ist das Herz der Marke. Mit seinem Erfolg seit Mitte der 1990er-Jahre hat er maßgeblich dazu beigetragen, Skoda von einem regionalen Marktführer zu einem international erfolgreichen Automobilhersteller zu machen, der sich als Volumenhersteller inzwischen fest etabliert hat." Große Erwartungen setzt der Autobauer in die vierte Modellgeneration des Bestsellers, die am 11. November 2019 in Prag Weltpremiere feierte.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 24.02.2020