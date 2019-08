Mini feiert und feiert und feiert

Bei Mini kommen sie im Moment aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. 2019 steht sowieso im Zeichen der mittlerweile 60-jährige Geschichte der britischen Marke. An diesem Wochenende steigt in Bristol im Rahmen des International Mini Meetings die weltweit größte Geburtstags-Party für das britische Original. Weiterer Grund, dass die Sektkorken knallen: Im Mini-Werk Oxford wurde jetzt das zehnmillionste Fahrzeug der Marke produziert.



Als Jubiläumsfahrzeug lief dort ein Modell der Mini 60 Years Edition vom Band. Und traf anschließend auf den ersten jemals gebauten Kleinwagen der Marke. Der Classic Mini aus dem Jahr 1959 und das Editionsmodell des Jahrgangs 2019 brachen anschließend gemeinsam mit 60 weiteren Fahrzeugen der Marke - je eines aus jedem Produktionsjahr - im Konvoi zur Party nach Bristol auf.



Im November 2019 steht übrigens schon die nächste Feier an, dann startet die Produktion des rein elektrisch angetriebenen Mini Cooper SE.

Freitag, 09.08.2019