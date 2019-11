Mini-Geschenke zum Fest

Die BMW-Tochter Mini putzt sich raus für Weihnachten und präsentiert in der Lifestyle-Kollektion Geschirr und Taschen, die sich als Geschenke zum Fest eignen.



Aus dem Mini Teapot zu 49 Euro wird das Heißgetränk stilecht eingeschenkt. Das klare Design in schwarz-weißer Farbkombination und mit einem dezenten "Mini"-Logo auf der Unterseite der Kanne verhilft der Tea Time zu britischem Flair. Und für den Teegenuss zwischendurch gibt es den MINI Tea-Maker (25 Euro). Er besteht aus einer mattweißen Steingut-Tasse mit aufgedrucktem Logo, einem schwarzen Deckel, der auch als Untertasse dient, und einem Edelstahl-Teesieb.



Viel Platz für alles, was auf Shopping-Touren, Wochenend-Ausflügen und längeren Reisen unterzubringen ist, bieten die Taschen, Rücksäcke und Koffer aus der Lifestyle-Kollektion. Kleine und große Einkäufe sind im Mini Colour Block Shopper für 25 Euro stilvoll verstaut und bestens geschützt. Die Tasche aus wasserabweisendem Baumwoll-Segeltuch mit gummiertem Print im unteren Bereich wird in den Farbkombinationen Weiß/Schwarz, Grau/Coral und Island/Schwarz, angeboten.



Vielfältig und farbenfroh fällt auch die Auswahl an Koffern aus. Der Mini-Trolley (195 Euro) ist ein robuster Hartschalenkoffer, der mit einem Volumen von 76 Litern, vier Rädern, einem ausziehbaren Griff und einem Reißverschluss mit TSA-Schloss bequemes und sicheres Reisen ermöglicht. In seinem Inneren bietet er praktische Fächer, Befestigungsgurte und eine herausnehmbare Reißverschlusstasche.



Es gibt natürlich noch viel mehr. Sämtliche aktuellen Produkte aus der Lifestyle-Kollektion von Mini sind online unter www.shop.mini.de sowie bei ausgewählten Mini-Händlern erhältlich.

