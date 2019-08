Mini päppelt Image am Pebble Beach

Mini feiert. Zum 60. Geburtstag putzt sich die britische Marke heraus und bereist die Welt. Jetzt geht es mit alten Schätzchen der 1. Generation und brandneuen Modellen an den kalifornischen Pebble Beach zum Concours d'Elegance.



An der US-amerikanischen Westküste präsentiert die britische BMW-Tochter nicht nur eine Reihe von historisch bedeutsamen Fahrzeugen, sondern ermöglicht auch einen ersten Blick auf zwei Modellneuheiten: das stärkste jemals produzierte Serienfahrzeug der Marke und den ersten rein elektrisch angetriebenen Mini.



Der neue Mini John Cooper Works GP absolviert derzeit die finale Phase seines Serienentwicklungsprozesses mit Highspeed-Runden auf zahlreichen Rennstrecken in aller Welt, bevor er im kommenden Jahr in einer auf 3.000 Exemplare limitierten Auflage auf den Markt kommt. Erwartet wird auch der neue Mini Cooper SE, dessen Produktion bereits im November 2019 beginnt. Gemeinsam repräsentieren die beiden Modelle die zukünftige Bandbreite im Modellprogramm der Marke - von lokal emissionsfreier Mobilität im Stadtverkehr bis zur hohen Performance auf der Rennstrecke.



Deutlich dezenter als der neue Topathlet trägt tritt der Cooper SE auf. Dezente Farbakzente in Gelb, der geschlossene hexagonale Kühlergrill, der Verzicht auf eine Abgasanlage und modellspezifische Leichtmetallräder weisen auf das nachhaltige Antriebskonzept des auf dem 3-Türer basierenden Elektrofahrzeugs hin. Markentypisch und doch neu fällt der Fahrspaß im Mini Cooper SE aus. Die Kraft des 135 kW/184 PS starken Elektromotors, eine modellspezifisch abgestimmte Fahrwerkstechnik und der aufgrund der im Fahrzeugboden angeordneten Hochvoltbatterie besonders tiefe Fahrzeugschwerpunkt sollen ihm zu hoher Agilität und Kurvendynamik verhelfen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 20.08.2019