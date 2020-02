Mit Continental zu den Profis

Ein Satz Continental-Reifen, ein bisschen Glück und im Sommer könnte ein Training mit den Profis winken: Continental verlost zehn Plätze für ein Motorrad-Perfektionstraining von der "Instruktoren-Börse" am 30. und 31. Juli 2020 auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal.



Und so funktioniert es: Zwischen dem 15. Februar und 31. Mai 2020 muss man einen Satz der neuen Continental-Sportreifen ContiSportAttack 4, ContiRaceAttack 2 soft/medium oder ContiRaceAttack 2 Street bei einem Händler in Deutschland kaufen. Das Teilnahmeformular ist unter www.conti-moto.de/aktion erhältlich. Herunterladen, ausfüllen und zusammen mit der Rechnung spätestens bis zum 15. Juni 2020 per Post oder E-Mail an Continental in Korbach schicken.



Nach Prüfung aller Unterlagen wandern die Formulare in den Lostopf. Die Gewinner der zehn Gutscheine werden bis Ende Juni schriftlich benachrichtigt. Wichtig zu wissen: Die Teilnahme am Perfektionstraining erfolgt auf der eigenen Maschine mit den neu erworbenen, montierten und eingefahrenen Sportreifen von Continental.



Die Kosten für die An- und Abreise sowie Übernachtung übernehmen die Teilnehmer.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 05.02.2020