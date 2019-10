Mit dem Audi A1 citycarver zum Start-up

Das Technikprodukt Automobil ist längst ausgereift. Darum spielen bei neuen Modellen auch Faktoren jenseits der Fortbewegung eine Rolle: Digitalisierung, Design und Lifestyle. Der neue Audi A1 citycarver ist Beispiel für ein urbanes Fahrzeug, das eine junge Zielgruppe ansprechen soll. Der Motor-Informations-Dienst (mid) machte sich in Hamburg mit dem kleinen Crossover-Gefährt auf den Weg zu Design-Studios junger Kreativteams auf der Suche nach Schnittmengen zwischen den Welten Auto und Start-up.



Erst seit 2013 esistiert die "Future Candy" GmbH. Die junge Firma mit zwölf Mitarbeitern produziert keine Süßwaren, sondern süße Zukunftsideen rund um Digitalisierung und X2X-Kommunikation -Technologien, die auch im Bereich Konnektivität von neuen Modellen wie dem Audi A1, ob nun als Kleinwagen oder als Cross-Flitzer, für voll vernetzte Mobilität sorgen.



Wie universell die Logik des Lichtdesigns ist, zeigt sich bei unserem Besuch der Agentur "FogelKaiser" mit ihren gerade mal fünf Beschäftigten. Sport- und Bühnenshows rückt das Team ins rechte Licht. So klar und scharf die Beleuchtung für Sportler, Tänzer oder Akrobaten sein muss, so viel Präzision erfordert auch die Scheinwerfer-Technik. Anders bei der Ambiente-Beleuchtung im Fahrzeug, die diffus und farbig sein darf und soll - ebenso wie im Lounge-Bereich eines Events, das Firmen wie FogelKaiser nach Maß ausleuchten.



Tonstudios wie "Longboard" haben traditionell etwas gemeinsam mit dem Innenraum von Fahrzeugen. Für die gute Positionierung der Lautsprecher im Auto ist die Kompetenz von Toningenieuren unerlässlich. Bei Longboard, die tatsächlich auch Skateboards verkaufen, erfahren wir viel über die ideale Aufstellung von Lautsprechern. Den besten Sound erlebt der Hörer im sogenannten "Sweet Spot", dem Hotspot des Hörens. Für die Anlage im Auto müssen die Ingenieure immer ein bisschen tricksen, um für die Insassen süße Klänge herbei zu zaubern.



Moderne Fahrzeuge sind technologisch mit allen Wassern gewaschen, so auch der A1 citycarver, eine erhöhte Version des klassischen Audi A1. Er basiert auf dem neuen A1 Sportback und übernimmt die sportlich-straffe Linienführung mit der breiten Spur und den kurzen Überhängen. Doch er steht gut vier Zentimeter höher auf der Straße - das macht den Einstieg leichter und die Übersicht noch besser. Etwa 35 Millimeter des Zuwachses gehen auf das Konto des modifizierten Fahrwerks mit größerem Einfederweg. Das restliche Plus tragen die großen Räder bei.



Das Exterieur des 4,05 Meter langen A1 citycarver hat einen robusten Offroad-Look. Der große Singleframe im Oktagon-Design erinnert an die Q-Modelle von Audi. Er kommt ohne Rahmen aus, ein plastisch durchgeformtes, mattschwarz lackiertes Wabengitter bildet seinen Einsatz. Über dem Grill liegen zwei charakteristische Schlitze. Die Unterfahrschutzoptik in Edelstahllack setzt Akzente, an der Flanke tragen die Radläufe und die markanten Seitenschweller Anbauteile in Kontrastfarbe. Die Stoßfänger am Heck orientieren sich am Design der Frontschürze.



Dass sich das Modell an junge Kunden wendet, zeigt sich unter anderem an der Palette der Farben und Materialien. Auf Wunsch betonen die frischen Töne Mint und Orange die Sitzbezüge. Die Akzentflächen an den Luftausströmern, an der Konsole des Mitteltunnels und an den Türen sind in Mint, Silbergrau, Orange, Kupfer oder Strukturgrau lackiert, während die Applikationsfläche an der Instrumententafel in Schwarz matt, Schiefergrau, Ferrumgrau oder Diamantsilber erhältlich ist.



Freilich ist das Auto für die Jugend hinreichend digitalisiert: Schon die Basisversion hat ein volldigitales Kombiinstrument samt hochauflösendem 10,25-Zoll-Display an Bord, das über ein Multifunktionslenkrad bedient wird. Alternativ gibt es das Audi virtual cockpit, das viele weitere Funktionen bereitstellt. Der Fahrer kann am Lenkrad zwischen mehreren Ansichten wechseln.



Beim Infotainment ist das MMI Radio Serie. Auf der nächsten Stufe steht seine plus-Version mit dem 8,8 Zoll großen MMI touch-Display. Das Display ist mit 10,1 Zoll Diagonale noch größer, wenn der Kunde entweder die Vorbereitung für die MMI Navigation plus oder das Top- Navigationssystem bestellt. Alle Befehle und Anfragen, auch die Freitextsuche, laufen hier über Touch-Eingabe oder die Sprachbedienung. Die Navigation macht intelligente Zielvorschläge auf Basis der gefahrenen Strecken. Der Dienstleister "Here" berechnet die Route online und bezieht dabei die Verkehrslage in weitem Umkreis ein.



Die Motoren sind zeitgemäß effizient,neben dem klassischen Vierzylinder gibt es auch Dreizylinder. Wir fuhren eine Version mit drei Töpfen, bei der aus einem Liter Hubraum immerhin 85 kW/116 PS generiert werden. Für die Stadt ist das vollkommen ausreichend und genügt auch fürs Mithalten auf deutschen Autobahnen. In der Lederausstattung sieht der A1 citycarver ziemlich edel aus.



Leider gibt es ein paar Schönheitsfehler beim Interieur: Einige Kunststoffverkleidungen sind von der Marke Einfach, fühlen sich billig an und klingen beim Klopftest auch so. Das ist einer Premiummarke nicht würdig und müsste von Audi vielleicht noch einmal überdacht werden - auch in Hinblick auf junge Käufer, die nicht nur auf moderne Technik und cooles Design, sondern durchaus auf anspruchsvolle Haptik Wert legen dürfte.

