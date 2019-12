Mit dem Bus geht es manchmal schneller

Wenn Bus und Bahn gegen das Flugzeug antreten, steht für viele der Sieger dieses Wettrennens schnell fest. Doch Pustekuchen. Berücksichtigt man die Anreise vom Stadtzentrum zum Flughafen sowie die empfohlene Check-in-Zeit, ist die Reise per Bahn oder Fernbus oftmals schneller. Das geht aus einer Analyse der Reiseplattform Omio hervor.



Beispiele gefällig? Von Frankfurt am Main nach Brüssel sparen Reisende mit dem Zug 61 Minuten gegenüber dem Flugzeug. Gleiches gilt für die Route von Frankfurt am Main nach Paris: hier ist der Zug 54 Minuten schneller.



Auch von Stuttgart nach Paris ist die Reise auf den Schienen 81 Minuten schneller als durch die Luft. Sogar mit dem Fernbus - dem mit Abstand umweltfreundlichsten Transportmittel - kann von Deutschland aus Reisezeit eingespart werden: Von Nürnberg nach Prag (102 Minuten) und von München nach Zürich (6 Minuten).

