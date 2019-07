Mit dem "Fliegenden Teppich" in die Zukunft

Reisen mit dem Auto soll in Zukunft immer angenehmer werden. Denn klar: Der Komfort steigt erheblich, wenn man von allen Anregungen losgelöst ist, die aufgrund von Kurven, Schlaglöchern oder Bodenwellen auf das Fahrzeug einwirken. Gleichzeitig ist es eine wesentliche Voraussetzung für die künftige Akzeptanz des autonomen Fahrens. Die ZF Friedrichshafen AF stellt mit einem innovativen Fahrwerkkonzept den Fahrkomfort der Insassen in den Mittelpunkt.



Das vorausschauende Fahrwerk "Flying Carpet 2.0" soll helfen, störende Fahrzeugbewegungen auszublenden und Kurven, Bodenwellen oder Schlaglöcher vorausschauend auszugleichen. ZF vernetzt mit diesem System fortschrittliche Sensorik, eine smarte Steuerung sowie intelligente Aktuatorik. Damit schafft der Technologiekonzern eine wichtige Voraussetzung, um die automatisierten Fahrzeuge der Zukunft tatsächlich als rollende Wohnzimmer oder Büros nutzen zu können.



Bedeutet: Vielfahrer und Urlaubsreisende genießen den Komfort auch auf längeren Distanzen, ohne dass ihnen am Ziel die Strecke wortwörtlich "in den Knochen steckt". Und Insassen von autonomen Fahrzeugen können so im Auto konzentriert arbeiten, lesen oder einen Film schauen.



"Bei der Entwicklung hin zum vollautomatisierten und autonomen Fahren kommt dem Fahrwerk eine Schlüsselrolle zu", erklärt Dr. Christoph Elbers, Vice President Car Chassis Technology Development bei ZF. "Mit unserem 'Flying Carpet 2.0' haben wir ein Fahrwerkkonzept entwickelt, das alle Längs-, Quer- und Vertikalbewegungen des Fahrzeugs vollständig kontrollieren kann."

