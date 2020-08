Mit dem Lexus LC Coupe in den Sonnenuntergang

Mit dem Lexus LC Coupe geht es jetzt im wahrsten Sinne des Wortes in den Sonnenuntergang. Denn das Modell gibt es nun auch in der Lackierung "Sunset Orange". Die neue Farbe ist das Resultat einer zweijährigen Entwicklungszeit, denn der Prozess der Farbfindung und Entwicklung ist aufwändig.



Ein Designer trifft seine Wahl erst, nachdem er Hunderte verschiedener Beispiele begutachtet und bewertet hat. Wenn der optimale Farbton gefunden ist, werden anschließend Lackschichten auf gebogene Testplatten aufgebracht, die die Konturen einer Karosserie nachahmen.



Danach werden sie in Umgebungen mit unterschiedlicher Beleuchtung begutachtet, bewertet und kontinuierlich weiterentwickelt, bis das perfekte Ergebnis gefunden ist. Denn ein Farbton, der im sommerlichen Morgengrauen schillernd glänzt, kann möglicherweise im Kunstlicht eines Ausstellungsraums zu langweilig wirken.

14.08.2020