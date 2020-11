Mit dem Maserati Levante auf Sparkurs

Seit mehr als 100 Jahren verzückt Maserati mit rassigen Sportwagen die Auto-Enthusiasten rund um den Globus. Schön, schnell und elegant sind die Fahrzeuge mit dem Dreizack. Doch auch die Nobel-Marke aus Modena geht mit der Zeit. Und das bedeutet: Als Autobauer kann man sich nicht dem globalen SUV-Trend verschließen.



Und so startete Maserati 2016 in ein neues automobiles Zeitalter. Das Zauberwort der Italiener heißt "Levante". Das ist nicht nur der Name eines mediterranen Windes, sondern das erste SUV der Traditionsmarke. Gefertigt wird der Levante vollständig in Italien: Im traditionsreichen Mirafiori-Werk, wo hinsichtlich Design, Entwicklung, Prozesssteuerung und Fertigung höchste Standards zur Anwendung kommen, sagen die Maserati-Strategen voller Stolz. Und hier wurde eigens für den Levante eine hochmoderne Produktionslinie eingerichtet.



Das erste SUV aus dem Hause Maserati fährt in fünf verschiedenen Varianten zum Kunden. Es gibt nämlich vier Benziner und einen Diesel. Die Speerspitze dieses Quintetts ist der Trofeo, der mit seinen 580 PS so manchen Sportwagen locker abhängt. Ein Exot ist ganz sicher der Selbstzünder, denn Diesel sind für Sportwagenbauer eigentlich nicht en vogue. Das klingt so gar nicht nach Tempo, Rasse und Klasse. Doch stimmt das wirklich? Dieser Frage ist der Motor-Informations-Dienst (mid) jetzt nachgegangen und hat sich mit dem Levante Q4 GrandSport Diesel zur Testfahrt in den hektischen deutschen Verkehrsalltag gestürzt.



Im Vergleich zum Trofeo ist der Diesel-Levante mit 275 PS eher etwas schwach auf der Brust. Allerdings nur von der Papierform her. Falls es der Fahrer mal drauf anlegt, sprintet das SUV mit der Achtgang-Automatik von ZF in 6,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das ist ein erstaunlicher Wert, der so nicht zu erwarten ist. Schließlich wiegt der Levante deutlich mehr als zwei Tonnen. Und dieses enorme Gewicht muss ja erst einmal in Gang gesetzt werden - trotz des maximalen Drehmoments von 600 Newtonmeter. Da schlägt sich der Diesel im mid-Test in dieser Disziplin in Tat recht wacker.



Bis etwa Tempo 220 ist der Vorwärtsdrang des Selbstzünders nahezu ungebremst. Doch bis zur angegebenen Höchstgeschwindigkeit von 275 km/h quält sich der Diesel dann doch ein wenig. Um die Spitze zu schaffen, bedarf es schon freier Fahrt - und das über mehrere Autobahn-Kilometer.



Aber mal ehrlich: Wer will mit einem derart hochbeinigen und wuchtigen Fahrzeug so schnell fahren? Ein SUV ist ein Reisewagen und kein Rennwagen. Am besten mit Kind und Kegel, was bei dem Kofferraumvolumen von 580 Liter nicht schwerfällt.



Die Kernkompetenz eines Diesels ist natürlich die Wirtschaftlichkeit. Und genau diese Disziplin hat der mid unter die Lupe genommen. Immerhin verspricht Maserati laut Datenblatt einen durchschnittlichen Verbrauch von 8,3 Liter Diesel je 100 Kilometer. Ist das in der Realität zu schaffen? Nicht ganz.



Doch die 9,0 Liter, die sich der Diesel-Levante im Schnitt genehmigt, sind für ein Fahrzeug dieser Art ein mehr als respektabler Wert. Und beim entspannten "segeln" mit Tempo 120 auf der Autobahn knackt das SUV sogar die 8,0-Liter-Marke.



Das dürfte diesen Levante sogar für Flottenbetreiber interessant werden lassen. Wäre da nicht der Preis: Denn der Maserati Levante Q4 GranSport Diesel startet bei 85.500 Euro. Doch mit ein paar zusätzlichen Features, über die der mid-Testwagen verfügt, sind schnell deutlich mehr als 100.000 Euro fällig. Dafür sitzt der Kunde dann aber auch in einem nicht alltäglichen SUV.



Ralf Loweg / mid





Technische Daten Maserati Levante Q4 GranSport Diesel:



- Länge / Breite / Höhe: 5,00 / 1,96 / 1,67 m



- Motor: Sechszylinder Biturbo, Diesel



- Hubraum: 2.987 ccm



- Leistung: 202 kW/275 PS bei 4.000 U/min



- max. Drehmoment: 600 Nm bei 2000 U/min



- Getriebe: Achtgang-Automatik von ZF



- Beschleunigung: 0 -100 km/h in 6,9 s



- Höchstgeschwindigkeit: 275 km/h



- Normverbrauch: 8,3 l/100 km



- CO2-Emissionen: 208 - 218 g/km



- Abgasnorm: Euro 6d-Temp



- Preis: ab 85.509 Euro



- Testwagen: 104.971 Euro

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 06.11.2020