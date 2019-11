Mit dem Zeta in die Zukunft

Der Neue spielt mit optischen Effekten: Vom Satin-Finish hin zu einem metallischen Look, vom Spacegrau zum tiefen Maserati-Blau. Mit dem Zeta hat der italienische Sportwagenbauer jetzt den Nachfolger des gerade erst ausgelaufenen GranTourismo vorgestellt. Sein Design stammt natürlich aus dem Maserati Centro Stile und soll den Aufbruch in eine neue Ära verkörpern.



Die Zukunft ist auch bei einer Marke wie Maserati elektrisch und autonom, wie das Unternehmen erklärt. Die Produktionslinie in Modena wird für den Bau eines neuen Supersportwagens umgerüstet, der 2020 starten soll.



