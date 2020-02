Mit der Formel E nach Marokko

Aufatmen bei Audi Sport Abt Schaeffler: Daniel Abt ist nach seinem Unfall wieder fit und kann beim nächsten Rennen der Formel E in Marokko (29. Februar 2020) mit seinem rein elektrischen Audi e-tron FE06 an den Start gehen.



Marokko rückte in der dritten Saison erstmals in den Kalender und wurde damals parallel zur 22. Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Marrakesch ausgetragen. Der Kurs vor den Toren der nordafrikanischen Metropole ist eine Mischung aus permanenter Rennstrecke und öffentlichen Straßen.



Rückblick: In der vergangenen Saison erlebte Audi Sport Abt Schaeffler ein schwieriges Wochenende in Marokko. Lucas di Grassi und Daniel Abt schafften es im Qualifying nicht unter die Top 10 der Startaufstellung. Im Rennen kämpften sie sich durch das Feld und holten mit den Rängen sieben und zehn Punkte. Lucas di Grassi fuhr die schnellste Rennrunde. Ein Podiumsplatz blieb den beiden Piloten beim einzigen Formel-E-Rennen auf dem afrikanischen Kontinent bisher verwehrt.

