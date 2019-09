Mit Hankook sicher durch den Winter

Reifenhersteller Hankook stellt rechtzeitig vor der Wintersaison den neuen Winter i cept LV für Vans und Transporter vor. Das neueste Modell der i cept-Serie überzeugt neben der besonderen Wintertauglichkeit insbesondere auch durch eine signifikant erhöhte Laufleistung und somit gute Wirtschaftlichkeit.



Die Hankook-Ingenieure erreichten eine Steigerung der Laufleistung um etwa zehn Prozent im Vergleich zu den üblichen Modellen, unter anderem durch eine breitere Auslegung der Lauffläche. Eine optimierte Rillenstruktur am Schulterblock soll unregelmäßigem Verschleiß vorbeugen und trage zur Erhöhung der Laufleistung und Wirtschaftlichkeit bei.



Der Hankook Winter i cept LV wird zunächst in insgesamt 24 Größen von 15 - 17 Zoll mit Laufflächenbreiten von 175 - 235 Millimeter und Querschnittsverhältnissen von 75 - 60 in den Geschwindigkeits-Indices R und T eingeführt. Ebenfalls für Vans und Leicht-Lkw erweitert das Unternehmen mit dem neuen Vantra ST AS 2 sein Portfolio zusätzlich um einen Ganzjahresreifen mit 3PMSF-Symbol.



Darüber hinaus wurde auch das bestehende Winter-Angebot im Pkw-Bereich weiter überarbeitet. Die speziell für winterliche Straßenverhältnisse in Mittel- und Westeuropa entwickelten Ultra-High-Performance Profile Winter i cept evo 2 und Winter i cept evo 2 SUV mit asymmetrischem Laufflächen-Design sorgen für ein sportlich-komfortables Fahrverhalten auf nassen und trockenen Straßen sowie für gute Traktions- und Bremsleistungen auch auf verschneiten Untergründen.



Der Hankook Winter i cept evo 2 ist in insgesamt 116 Größen von 15 - 20 Zoll mit Laufflächenbreiten von 185 - 295 Millimeter und Querschnittsverhältnissen von 30 - 65 in den Geschwindigkeits-Indices T, H, V und W hauptsächlich als Ausführung mit erhöhter Tragkraft (Extra-Load - XL) verfügbar. Der Hankook Winter i cept evo 2 SUV ist in 50 Größen von 15 - 21 Zoll mit Laufflächenbreiten von 215 - 315 Millimeter und Querschnittsverhältnissen von 35 - 75 in den Geschwindigkeits-Indices T bis W erhältlich. Verschiedene Dimensionen werden auch mit den Technologien HRS (Hankook Runflat System) oder als Hankook Sealguard angeboten.

