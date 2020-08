Mit Hyundai ins Legoland

Da werden die Kleinen aber große Augen machen: Während viele Veranstaltungen in der Corona-Krise ausfallen müssen, öffnet Hyundai zusammen mit Legoland auch 2020 die Tore für die Familientage. Die Voraussetzungen werden allerdings etwas andere sein als in den Jahren zuvor.



Angepasst an die durch die Corona-Pandemie bedingten Hygiene- und Desinfektionsvorgaben finden die Familientage im Jahr 2020 am 26./27. September 2020 statt. Hyundai-Fahrer mit bis zu drei Begleitpersonen haben freien Eintritt in das Legoland Deutschland Resort im bayerischen Günzburg.



Die Tickets können ab 11. August 2020 und ausschließlich online über www.hyundai.de/familientag reserviert werden. Das limitierte Kontingent wird nach Eingang der Reservierungen vergeben. Aufgrund der Corona-Auflagen werden die auf einen konkreten Tag datierten Freikarten 2020 einmalig vorab per E-Mail versendet. Auf der Webseite sind die genauen Abläufe und Voraussetzungen für eine Anmeldung erklärt.



Die Hyundai Legoland Familientage erfreuen sich großer Beliebtheit: In den vergangenen Jahren nutzten bis zu 5.000 Hyundai-Fahrer mit Familie oder Freunden das Angebot.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 11.08.2020