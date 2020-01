Mit Kia in der E-Sport-Liga

Der E-Sport-Boom hat längst auch die Autobranche erfasst. Immer mehr Hersteller fahren auf das angesagte virtuelle Kräftemessen ab. Kia beispielsweise ist ein Hauptpartner der europäischen E-Sport-Liga (LEC) und weitet sein Engagement aus.



Neben dem Segment "Kia Player of the Game", in dem LEC-Analysten die einflussreichsten Spieler in jedem der über 180 Spiele des Jahres 2020 bestimmen, präsentiert die koreanische Marke zwei LEC-Auszeichnungen: den "All-Pro Team Award" und den "Kia Split MVP Award" in den Frühjahrs- und Sommer-Splits, wie die beiden Saisonhälften genannt werden.



Zum Auftakt der neuen Spielzeit haben Kia und der Veranstalter Riot Games ein Musikvideo produziert, in dem sechs Moderatoren der Videospiel-Wettbewerbe als Band namens LECtronic auftreten und dabei auch im rein elektrisch angetriebenen Crossover Kia e-Niro unterwegs sind. Das Video (URL: http://bit.ly/2FPhqe3) hat in wenigen Tagen schon mehr als 250.000 Zuschauer begeistert.

